О нас

Азербайджанцы в Канаде протестуют против отказа библиотек принимать книги на их родном языке

Азербайджанцы в Канаде протестуют против отказа библиотек принимать книги на их родном языке Общество азербайджанцев Британской Колумбии выступило против дискриминационного отношения к азербайджаноязычной литературе в канадских библиотеках.
Диаспора
1 мая 2025 г. 12:44
Азербайджанцы в Канаде протестуют против отказа библиотек принимать книги на их родном языке

Общество азербайджанцев Британской Колумбии выступило против дискриминационного отношения к азербайджаноязычной литературе в канадских библиотеках.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана, общество инициировало петицию, в которой выразило протест против отсутствия изданий на азербайджанском языке в библиотеках Канады.

В документе подчеркивается, что на протяжении длительного времени библиотеки по необоснованным причинам отказываются принять в дар книги на азербайджанском языке, несмотря на неоднократные предложения от диаспоры.

Автор петиции отметил, что наличие литературы на родном языке имеет особое значение для азербайджанской общины Канады, и призвал к незамедлительным мерам для решения данной проблемы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijanis in Canada protest libraries' refusal to accept books in their native language
Версия на азербайджанском языке Kanadada yaşayan azərbaycanlılar kitabxanalara ana dilində kitabların qəbul edilməməsinə etiraz edir

Самое читаемое

В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
24 апреля 2025 г. 20:07
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
25 апреля 2025 г. 11:53
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
24 апреля 2025 г. 20:04
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
25 апреля 2025 г. 15:05
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
28 апреля 2025 г. 12:05
СМИ: Семь палестинцев погибли при обстреле жилого дома в Газе
СМИ: Семь палестинцев погибли при обстреле жилого дома в Газе
24 апреля 2025 г. 20:13
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
26 апреля 2025 г. 10:00
В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном
В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном
26 апреля 2025 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi