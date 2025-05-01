Азербайджанцы в Канаде протестуют против отказа библиотек принимать книги на их родном языке

Общество азербайджанцев Британской Колумбии выступило против дискриминационного отношения к азербайджаноязычной литературе в канадских библиотеках.

Общество азербайджанцев Британской Колумбии выступило против дискриминационного отношения к азербайджаноязычной литературе в канадских библиотеках.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана, общество инициировало петицию, в которой выразило протест против отсутствия изданий на азербайджанском языке в библиотеках Канады.

В документе подчеркивается, что на протяжении длительного времени библиотеки по необоснованным причинам отказываются принять в дар книги на азербайджанском языке, несмотря на неоднократные предложения от диаспоры.

Автор петиции отметил, что наличие литературы на родном языке имеет особое значение для азербайджанской общины Канады, и призвал к незамедлительным мерам для решения данной проблемы.