Азербайджанцы Украины обратились к руководству Генпрокуратуры, Национальной полиции и Службы безопасности

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Проживающие в Украине азербайджанцы обратились к руководству Генпрокуратуры, Национальной полиции и Службы безопасности в связи с периодическим похищением в этой стране принадлежащих азербайджанским бизнесменам и компаниям загруженных товаром машин.

Как сообщили Report из Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, в обращении выражается требование пресечь принявшие интенсивный характер подобные явления и разыскать загруженные дорогостоящим товаром тяжелотоннажные грузовые машины.

В обращении отмечается, что подобные кражи, осуществляемые на фоне проводимых в последние дни в Украине экономических реформ, попыток привлечь в страну иностранных инвесторов могут привести к нежелательным последствиям.

Кроме того, была выражена серьезная обеспокоенность в связи с ростом в последнее время преступлений против азербайджанцев, и посягательств на имущество бизнесменов.

К письму присоединились руководитель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов, руководители всех областных организаций структуры, в том числе руководители конгресса азербайджанцев ряда областей.

Отметим, что в последние дни в Украине неизвестными было украдено около 18-ти тяжелотоннажных машин с грузом, принадлежащим азербайджанским компаниям Azərsun Holding, Veysəloğlu, Dapna LTD и пр. Отмечается, что материальная ценность каждой из грузовых машин составляет 200-300 тыс. долларов. В числе пострадавших есть также председатель Конгресса азербайджанцев Иваново-Франковской области Украины, предприниматель Матлаб Наджафов. Несмотря на истечение с указанных событий определенного времени, правоохранительные органы не приняли никаких мер.