О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанцы Украины обратились к президенту Ильхаму Алиеву

Азербайджанцы Украины обратились к президенту Ильхаму Алиеву Члены Рады азербайджанцев Украины (РАУ), состоящей из более 40 диаспорских организаций, обратились к президенту Ильхаму Алиеву
Диаспора
15 февраля 2022 г. 12:55
Азербайджанцы Украины обратились к президенту Ильхаму Алиеву

Члены Рады азербайджанцев Украины (РАУ), состоящей из более 40 диаспорских организаций, обратились к президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию Госкомитета по работе с диаспорой, в обращении, подписанном примерно двумястами руководителями и активистами диаспоры, приветствовались решимость, воля, непоколебимое единство и сплоченность, проявленные азербайджанским народом, в том числе азербайджанской диаспорой, в 44-дневной Отечественной войне под руководством Верховного Главнокомандующего.

Подписавшие обращение отметили, что растущие межгосударственные отношения создают основу для эффективного функционирования нашей диаспоры.

Рада азербайджанцев Украины призвала азербайджанцев всего мира сплотиться вокруг Азербайджана и ее лидера Президента Ильхама Алиева, поддержать его политику на благо и процветание страны.

Обращение принято на II съезде Рады азербайджанцев Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijanis of Ukraine appeal to President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Ukrayna azərbaycanlıları Prezident İlham Əliyevə müraciət edib

Самое читаемое

В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
11 февраля 2022 г. 12:41
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
9 февраля 2022 г. 15:42
Землетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
ФотоЗемлетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
14 февраля 2022 г. 04:50
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
11 февраля 2022 г. 12:11
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
8 февраля 2022 г. 18:10
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
10 февраля 2022 г. 15:30
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
10 февраля 2022 г. 15:41
Президент подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
Президент подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
8 февраля 2022 г. 17:30
Стали известны сроки выплаты 200 манатов пенсионерам
Стали известны сроки выплаты 200 манатов пенсионерам
8 февраля 2022 г. 14:20
Рамиз Мехтиев подал в отставку
Рамиз Мехтиев подал в отставку
14 февраля 2022 г. 19:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi