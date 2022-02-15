Азербайджанцы Украины обратились к президенту Ильхаму Алиеву

Члены Рады азербайджанцев Украины (РАУ), состоящей из более 40 диаспорских организаций, обратились к президенту Ильхаму Алиеву

Члены Рады азербайджанцев Украины (РАУ), состоящей из более 40 диаспорских организаций, обратились к президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию Госкомитета по работе с диаспорой, в обращении, подписанном примерно двумястами руководителями и активистами диаспоры, приветствовались решимость, воля, непоколебимое единство и сплоченность, проявленные азербайджанским народом, в том числе азербайджанской диаспорой, в 44-дневной Отечественной войне под руководством Верховного Главнокомандующего.

Подписавшие обращение отметили, что растущие межгосударственные отношения создают основу для эффективного функционирования нашей диаспоры.

Рада азербайджанцев Украины призвала азербайджанцев всего мира сплотиться вокруг Азербайджана и ее лидера Президента Ильхама Алиева, поддержать его политику на благо и процветание страны.

Обращение принято на II съезде Рады азербайджанцев Украины.