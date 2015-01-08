Азербайджанцы Украины обратились в Верховную Раду в связи с нападением на соотечественников

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Азербайджанцы Украины выразили протест в связи с участившимися случаями нападения на азербайджанских бизнесменов в этой стране.

Как сообщили Report в Объединенном конгрессе азербайджанцев Украины, соответствующее письмо было направлено президенту Украины Петру Порошенко, генеральному прокурору Виталию Яреме и в Верховную Раду.

Письмо, инициированное под руководством председателя Конгресса Ровшана Тагиева, направлено от имени азербайджанской диаспоры, представленной в более чем 20 регионах страны.

В письме отмечается, что нападения, совершенные подряд в конце декабря и начале января в Одесской области на бизнесменов-азербайджанцев Рама Атакишиева и Шаига Гасанова, их избиение, в том числе вооруженные нападения на объекты азербайджанцев в нескольких регионах, беспокоят более 350 тысяч азербайджанцев, живущих в Украине: "Учитывая тот факт, что среди участников этого нападения присутствуют и сотрудники милиции, это, в свою очередь, подрывает доверие проживающих в Украине азербайджанцев к представителям власти. Жестокое избиение в Одессе бизнесмена Шахина Гасанова милицейским патрулем на глазах его семьи еще больше усугубило это обстоятельство. Просим Вас предоставить нам неотложную помощь по предотвращению данной ситуации. Хотим восстановить чувство доверия азербайджанцев, проживающих в Украине. Мы уверены, что вы посодействуете нам в этом вопросе. В противном случае, проживающие в Украине азербайджанцы не будут чувствовать себя в безопасности".