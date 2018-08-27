Азербайджанцы Татарстана и татары Азербайджана почтили память татарского поэта Мусы Джалиля

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Казани в Доме дружбы народов Татарстана состоялось мероприятие по случаю 74-ой годовщины со дня смерти Героя Советского Союза, известного татарского поэта Мусы Джалиля.

Как сообщает Report со ссылкой на постоянное представительство Татарстана в Азербайджане, открывая мероприятие, заместитель председателя Общественного объединения "Татарстан" Эмин Рамазанов рассказал о трагических моментах и жизни поэта в застенках берлинской тюрьмы Моабит. Он отметил, что за свою сравнительно короткую жизнь, Джалиль оставил огромное творческое наследие и эту ценность необходимо сохранять и передавать молодому поколению.

Затем руководитель Азербайджанской национально-культурной автономии Республики Татарстан "Азербайджан" Башир Баширов поприветствовал гостей, в том числе прибывших татар из Анталии. Он отметил, что на протяжении долгих лет в Казани азербайджанская диаспора проводит мероприятия и вечера памяти известных азербайджанских и татарских писателей и поэтов, в том числе чтят память Героя Советского Союза, великого татарского поэта Мусы Джалиля.

Б.Баширов рассказал также о тесной дружбе с татарской диаспорой Азербайджана. Представитель татар Анталии Оксана Назарова поблагодарила организаторов за приглашение гостей из Турции на вечер памяти поэта, а также за проведенную экскурсию в Доме дружбы народов РТ.

Позже состоялся показ документального фильма о жизни Мусы Джалиля, организованный Общественным объединением "Татарстан" в лице Эмина Рамазанова и диаспорой Азербайджана и РОО "Азербайджанская НКА РТ "Азербайджан" в лице Башира Баширова.

В мероприятии приняли участие представители татарской диаспоры Азербайджана и Турции, поэты, писатели, представители творческой и научной интеллигенции, журналисты и другие почётные гости.

Напомним, 25 августа в Казани состоялся День памяти Мусы Джалиля и его соратников. У памятника поэту выступили председатель Союза писателей Татарстана Данил Салихов, заместитель министра культуры РТ Светлана Персова, дочь поэта – Чулпан Залилова.

После выступлений собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к постаменту поэта.