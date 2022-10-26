О нас

Азербайджанцы США призывают международное сообщество наказать Армению за военные преступления

Азербайджанцы США призывают международное сообщество наказать Армению за военные преступления Азербайджанцы США призывают международное сообщество наказать Армению за военные преступления.
Диаспора
26 октября 2022 г. 18:50
Азербайджанцы США призывают международное сообщество наказать Армению за военные преступления

Азербайджанцы США призывают международное сообщество наказать Армению за военные преступления.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, азербайджанская община, проживающая в разных штатах США, продолжает обращаться к международной общественности в связи с массовыми захоронениями, обнаруженными в селе Эдилли Ходжавендского района, и азербайджанскими городами, подвергшимися бомбардировке со стороны ВС Армении во время Второй Карабахской войны.

В обращениях, адресованных Human Rights Watch, Freedom House, Front Line Defenders, Open Society Foundation и другим международным организациям от имени руководителя благотворительного фонда United Charities for Azerbaijan Гюндюза Таирли, активистки диаспоры, владелицы ресторана Delicious Food Севды Таирли, главы Азербайджано-американской ассоциации женщин Лалы Рагимовой и активистки диаспоры Гюнай Аскеровой, говорится, что американцы азербайджанского происхождения чтят память жертв Эдилли, ставшего разоблачением очередного военного преступления Армении, и погибших в результате ракетных атак вооруженных сил Армении на азербайджанские города с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

В обращении было отмечено, что обнаруженные в Эдилли останки принадлежат азербайджанцам, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, что армянская сторона до сих пор отказывается предоставить информацию о судьбе до 4000 азербайджанцев и местах массовых захоронений, и что в результате военной агрессии, совершенной Арменией во время Второй Карабахской войны, погибли 93 гражданских лица, включая 12 детей и 27 женщин, 454 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ azərbaycanlıları beynəlxalq birliyi Ermənistanı müharibə cinayətlərinə görə cəzalandırmağa çağırır

Самое важное

Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
23 октября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
21 октября 2022 г. 21:03
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
21 октября 2022 г. 20:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi