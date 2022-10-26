Азербайджанцы США призывают международное сообщество наказать Армению за военные преступления

Азербайджанцы США призывают международное сообщество наказать Армению за военные преступления.

Азербайджанцы США призывают международное сообщество наказать Армению за военные преступления.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, азербайджанская община, проживающая в разных штатах США, продолжает обращаться к международной общественности в связи с массовыми захоронениями, обнаруженными в селе Эдилли Ходжавендского района, и азербайджанскими городами, подвергшимися бомбардировке со стороны ВС Армении во время Второй Карабахской войны.

В обращениях, адресованных Human Rights Watch, Freedom House, Front Line Defenders, Open Society Foundation и другим международным организациям от имени руководителя благотворительного фонда United Charities for Azerbaijan Гюндюза Таирли, активистки диаспоры, владелицы ресторана Delicious Food Севды Таирли, главы Азербайджано-американской ассоциации женщин Лалы Рагимовой и активистки диаспоры Гюнай Аскеровой, говорится, что американцы азербайджанского происхождения чтят память жертв Эдилли, ставшего разоблачением очередного военного преступления Армении, и погибших в результате ракетных атак вооруженных сил Армении на азербайджанские города с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

В обращении было отмечено, что обнаруженные в Эдилли останки принадлежат азербайджанцам, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, что армянская сторона до сих пор отказывается предоставить информацию о судьбе до 4000 азербайджанцев и местах массовых захоронений, и что в результате военной агрессии, совершенной Арменией во время Второй Карабахской войны, погибли 93 гражданских лица, включая 12 детей и 27 женщин, 454 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.