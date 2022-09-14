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Азербайджанцы США потребовали от руководства этой страны положить конец провокациям Армении

Азербайджанцы США потребовали от руководства этой страны положить конец провокациям Армении Провокация вооруженных сил Армении на государственной границе с Азербайджаном вызвала протест азербайджанских диаспорских организаций, действующих в США.
Диаспора
14 сентября 2022 г. 23:20
Азербайджанцы США потребовали от руководства этой страны положить конец провокациям Армении

Провокация вооруженных сил Армении на государственной границе с Азербайджаном вызвала протест азербайджанских диаспорских организаций, действующих в США.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что действующий в США Координационный совет азербайджанцев Америки обратился к местной и международной общественности в связи с широкомасштабной провокацией, совершенной подразделениями вооруженных сил Армении начиная с 12 сентября 2022 года.

В заявлении, распространенном членами правления Совета, предоставляется подробная информация о потерях в результате военной провокации. Внимание было обращено на причины агрессивных действий Армении, противоречащих международному праву. Было отмечено, что вся ответственность за эту широкомасштабную провокацию, противостояние и потери ложится на военно-политическое руководство Армении: "Эти шаги Армении полностью противоречат нормализации и мирному процессу в регионе Южного Кавказа. В то время, когда на освобожденных от оккупации территориях нашей исторической родины ведутся широкомасштабные восстановительные и строительные работы, агрессия Армении является еще одним ярким свидетельством того, что эта страна всячески тормозит этот процесс.

Координационный совет потребовал от международного сообщества активизировать усилия в направлении принятия практических шагов в соответствии с международным правом, пресечения реваншистских идей армянской стороны и призыва к миру во избежание повторения подобных ситуаций.

Руководитель действующей в штате Северная Каролина Организации дружбы с Азербайджаном Адика Игбал направила совместное заявление азербайджанских диаспорских организаций по поводу инцидента 13 сентября в Белый дом, госсекретарю Энтони Блинкену, помощнику заместителя госсекретаря Эрике Олсон, сенаторам Ричарду Бёру и Тому Тиллису.

Члены азербайджанской общины выразили глубокую обеспокоенность очередным срывом официальным Ереваном мирных переговоров между двумя странами и обратились к международному сообществу с просьбой усилить давление на оккупационное государство с целью пресечения агрессорской политики Армении.

Азербайджанская молодежь, проживающая и работающая в американском штате Флорида, также выразила решительный протест против широкомасштабной провокации, совершенной Арменией на государственной границе с Азербайджаном. В обращении к местной и международной общественности за подписью основателя и руководителя Азербайджано-американской молодежной ассоциации Набат Эминовой, дана подробная информация об очередном военном преступлении, совершенном Арменией.

В заявлении подчеркнуто, что вся ответственность за провокацию, противостояние и потери ложится на военно-политическое руководство Армении, выражена обеспокоенность очередной провокацией официального Еревана, который пренебрегая нормами международного права, подрывает нормализацию и мирный процесс в регионе Южного Кавказа. Азербайджанская молодежь призвала местную, и мировую общественность осудить неприемлемые действия Армении.

Азербайджанская община штата Техас обратилась к местной и международной общественности в связи с армянской провокацией, совершенной начиная с 12 сентября. В заявлении за подписью главы Американо-азербайджанского интеграционного центра (USACI) Самира Новрузова, дана подробная информация о военной провокации Армении и обращено внимание на причины этой агрессии. Отмечено, что вся ответственность за провокацию, противостояние и потери ложится на военно-политическое руководство Армении.

В заявлении сообщается, что агрессивная политика Армении полностью противоречит нормам международного права, нормализации и мирному процессу в регионе. Военная провокация Армении в то время, когда Азербайджан проводит масштабные восстановительные и строительные работы на этих освобожденных от оккупации территориях, была оценена как очередной наглядный пример того, что армянская сторона всяческие препятствует этому процессу: "Мы, американцы азербайджанского происхождения, проживающие в штате Техас, требуем от мирового сообщества предпринять практические шаги в соответствии с международным правом, активизировать усилия в направлении пресечения реваншистских идей армянской стороны и призыва к миру во избежание повторения подобных ситуаций".

В заявлении, адресованном местной и международной общественности, за подписью руководителя действующей в штате Флорида Азербайджано-американской культурной ассоциации Тохфы Эминовой также представлена подробная информация о провокации. Было отмечено, что азербайджанская община, проживающая во Флориде, глубоко обеспокоена провокациями Армении, которые противоречат международно-правовым нормам. Наши соотечественники указали, что Армения, проводящая агрессивную политику, создает серьезные препятствия на пути к устойчивому мирному процессу в регионе, и призвали международное сообщество предпринять решительные шаги, чтобы предотвратить такое неприемлемое поведение и подтолкнуть официальный Ереван к миру.

Организация дружбы Юта-Азербайджан, действующая в американском штате Юта, обратилась к официальным лицам США в связи с событиями 12-13 сентября. В письме за подписью председателя Организации Асмар Гараевой на имя президента США Джозефа Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, сенаторов Митта Ромни, Майка Ли и конгрессмена Криса Стюарта была представлена ​​подробная информация о потерях в результате военной провокации Армении. Было обращено внимание на причины этого агрессивного акта, противоречащего международно-правовым нормам.

"Мы, американцы азербайджанского происхождения, проживающие в штате Юта, выражаем глубокую обеспокоенность продолжением агрессии Армении против независимого государства Азербайджан. Твердо заявляем, что эти действия Армении не соответствуют процессу нормализации отношений между двумя странами и установлению мира в регионе Южного Кавказа. Мы призываем вас осудить продолжающуюся агрессию Армении против Азербайджана, активизировать ваши усилия по принятию практических шагов на международном уровне для предотвращения повторения подобных провокаций", - говорится в заявлении.

Действующая в Соединенных Штатах Америки неправительственная организация "Азербайджанская сеть США" (USAN) запустила петицию в знак протеста против очередной военной провокации подразделений вооруженных сил Армении вдоль границы Азербайджана.

В петиции обращается внимание на то, что военная провокация произошла после возвращения премьер-министра страны-агрессора Никола Пашиняна с проходившего в России Восточного экономического форума, успешных мирных переговоров в Брюсселе, заявления Азербайджана об увеличении поставок газа в Европу на 30% в этом году.

Сообщается, что хотя азербайджанская армия оперативно реагирует на вооруженные провокации Армении, очень важно информировать официальных лиц и избранных должностных лиц о целенаправленных действиях Армении против Азербайджана, являющегося союзником США. USAN призвал наших соотечественников принять активное участие в акции.

Для присоединения к петиции можно перейти по ссылке:

https://www.votervoice.net/AZERI/Campaigns/97579/Respond?fbclid=IwAR1pLq5fiNWIPRBWHFyTya2J1UtGoC-G5IR-oyk3Ut90sJGN4j9kB-C9S2I

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Версия на английском языке American Azerbaijanis demand US officials take practical steps to put end to provocations of Armenia
Версия на азербайджанском языке Amerika azərbaycanlıları ABŞ rəhbərliyindən Ermənistanın təxribatlarına son qoyulmasını tələb edib

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