Азербайджанцы создали клуб друзей диаспоры

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Группа азербайджанских журналистов и активистов диаспоры из различных стран мира создали клуб “Друзья диаспоры”.

Как сообщает Report, клуб “Друзья диаспоры” объединит азербайджанцев, проживающих в различных уголках мира, а также диаспоральные и лоббистские организации, сотрудничающие с нашими соотечественниками.Не ограничившись азербайджанской прессой, клуб намерен наладить связи с журналистами США, Канады, Европы, Турции, России, стран Средней Азии и Кавказа, сплотив деятельность диаспоральных организаций. Клуб учрежден журналистами Эльнуром Эльтурком, Зульфугаром Гусейнзаде, Мубаризом Аслановым, председателем Молодежного совета азербайджанцев Польши Наилем Ахмедом, главой Фонда Развития и возрождения азербайджанской культуры, Московского представительства Всероссийского конгресса азербайджанцев Шамилем Тагиевым, председателем объединения азербайджанцев Румынии Вагифом Гасановым, и открыт для всех журналистов и представителей диаспоры. Цель создания клуба – сплотить азербайджанцев и представителей дружественных народов во всем мире посредством различных проектов и тем. Клуб предусматривает привлечение к административной деятельности и членству журналистов из Азербайджана и других стран.