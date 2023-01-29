Азербайджанцы Швейцарии призвали международное сообщество к справедливости

Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране вызвало возмущение наших соотечественников, проживающих в Швейцарии, которые требуют от международного сообщества справедливости.

Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране вызвало возмущение наших соотечественников, проживающих в Швейцарии, которые требуют от международного сообщества справедливости.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Координационный совет азербайджанцев Швейцарии и Ассоциация дружбы, культуры и солидарности азербайджанцев Швейцарии осудили террористический акт, в результате которого был убит начальник службы безопасности посольства нашей страны в Иране Орхан Аскеров и ранены двое сотрудников дипломатической миссии.

Азербайджанцы Швейцарии, выразив глубокую обеспокоенность отсутствием каких-либо гарантий безопасности дипломатического представительства и неприкосновенности людей в Иране, отметили важность принятия спецслужбами этой страны неотложных мер для предотвращения столь тяжких преступлений.

"Наши соотечественники, резко осудившие тот факт, что эта страна занимает такую ​​же позицию, как Армения по отношению к Азербайджану, призвали правительство Швейцарии и международное сообщество занять справедливую позицию в отношении происходящего в регионе", - говорится в сообщении.