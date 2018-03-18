Азербайджанцы, проживающие во Франции, отметили праздник Новруз

© Report

Париж. 18 марта. REPORT.AZ/ Наши соотечественники, проживающие в столице Франции и окрестных городах, в торжественном порядке провели праздник Новруз.

Как передает Западное бюро Report, при организации Азербайджанской диаспоры во Франции, в столице Париже было проведено мероприятие, посвященное празднику Новруз.

Представители диаспоры, участвовавшие на мероприятии, говорили о важности сохранения традиций и обычаев и передачи их следующим поколениям, среди азербайджанцев проживающих во Франции.

Наши соотечественники отметили важность единства, чтобы укрепить диаспору, сделать ее активнее и добиться еще больших успехов.

Также они отметили, что с радостью наблюдают за развитием Азербайджана из Франции и всегда будут поддерживать, трудящегося во благо нашей родины, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.