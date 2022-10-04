Азербайджанцы провели выставку-акцию перед офисом ООН в Женеве

При содействии Международного института права и развития (IRDG) перед штаб-квартирой ООН в Женеве прошла выставка-акция, посвященная проблеме мин на освобожденных территориях Азербайджана и лицам, пропавшим без вести во время Карабахской войны.

При содействии Международного института права и развития (IRDG) перед штаб-квартирой ООН в Женеве прошла выставка-акция, посвященная проблеме мин на освобожденных территориях Азербайджана и лицам, пропавшим без вести во время Карабахской войны.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

В ходе акции были продемонстрированы плакаты с фотографиями, хэштегами и призывами "Армения, дай информацию о пропавших без вести азербайджанцах!", "Армения продолжает совершать военные преступления, но не предоставляет карты минных полей", "Остановите агрессию Армении!", "Земли без мин" и др.

Мероприятие было организовано накануне последней недели 51-й сессии общих обсуждений Совета ООН по правам человека. На этой сессии будут обсуждены экологические и гуманитарные проблемы, вызванные минами.