Азербайджанцы провели в Германии акцию

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ По инициативе Кельнского общества азербайджано-турецкой культуры и солидарности, входящего в Координационный совет азербайджанцев Германии, действующих в Кельне Общества дружбы Германия-Азербайджан, Дома культуры Германия-Азербайджан при содействии Госкомитета по работе с диаспорой проведена акция.

Как сообщили Report в пресс-службе комитета, стимулом для проведения такой акции стало внимательное отношение в Германии к свободам и правам человека, авторитет этой страны в ОБСЕ и, главное, постоянное уважение к международным нормам и принципам.

Акция прошла под лозунгами "Азербайджан хочет мира и справедливости!", "Европа, не закрывай глаза на убийство детей!", "Остановите убийство мирного населения!", "Конец агрессии Армении!", "Ребенок, убитый снайперской пулей!", "1992-2018 убийство детей продолжается!", "Карабах – неделимая часть Азербайджана!", "Мы говорим мир!", "Свободу Дильгаму и Шахбазу!".

Выступившие на акции соотечественники рассказали об армянском вандализме, конкретными фактами указали, что Карабах является исторической территорией Азербайджана. В то же время в рамках акции представителям германского общества и туристам были розданы тысячи флайеров, отражающих информацию об истории Азербайджанской Республики, истории Нагорного Карабаха, резолюциях ООН о территориальной целостности Азербайджана, этническом составе народа Азербайджана.

В завершение акции, по итогам мероприятия было решено представить заявление правящим кругам Германии. Заявление было утверждено участниками акции и было отмечено, что в самое короткое время будет представлено высшим структурам Германии.