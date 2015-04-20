Азербайджанцы провели пикет перед посольством Армении в Великобритании

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Перед посольством Армении в Великобритании прошел пикет в знак протеста взятию армянами в заложники на территории Кяльбаджарского района двух гражданских лиц азербайджанской национальности.

Как сообщает Report, участники вышли на акцию с плакатами и лозунгами, напоминающими принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану.

Напомним, что 54-летний Дильгам Аскеров и 46-летний Шахбаз Гулиев были захвачены армянами в июне прошлого года, когда пришли на могилу своих родных. А находящийся с ними 38-летний Гасан Гасанов был убит. В декабре того же года по "решению суда" Д.Аскерова приговорили к пожизненному заключению, а Ш.Гулиева к лишению свободы сроком на 22 года.

Отметим, что арест и осуждение этих лиц является нарушением Европейской конвенции по правам человека, международного гуманитарного права, Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также означает уклонение Армении от обязательств, взятых в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах. Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд потребовала немедленного освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Задержание и "осуждение" этих лиц противоречит принципам международного права. Уже более 20-ти лет Армения продолжает держать под оккупацией 20% территорий Азербайджана. Несмотря на принятие Совбезом ООН 4-х резолюций, оккупация продолжается по сей день.

Взятие армянами в заложники азербайджанцев на наших исконных территориях является показателем неконструктивной позиции Армении.