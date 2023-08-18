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Азербайджанцы провели мирную акцию перед офисом ООН в Грузии

Азербайджанцы провели мирную акцию перед офисом ООН в Грузии Представители азербайджанской общины, проживающие в Грузии, провели мирную акцию перед офисом ООН в Грузии
Диаспора
18 августа 2023 г. 14:24
Азербайджанцы провели мирную акцию перед офисом ООН в Грузии

Представители азербайджанской общины провели мирную акцию перед офисом ООН в Грузии.

Как сообщает корреспондент Report в Грузии, причиной акции является отсутствие реакции ООН на несправедливые действия Армении в отношении Азербайджана.

По словам директора Марнеульского интеграционного центра Мурада Мурадова, представители азербайджанской общины, проживающие в Грузии, выразили свою озабоченность происходящим и потребовали от такой влиятельной организации, как ООН, справедливой и взвешенной реакции на волнующие Азербайджан события.

Участники акции призвали международное сообщество и организации провести всестороннее расследование по вопросам загрязнения Арменией окружающей среды, установки мин и жестокого обращения с азербайджанскими солдатами.

Ханлар Мехтиев

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijanis hold protest in front of UN office in Georgia
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlılar BMT-nin Gürcüstan ofisi qarşısında aksiya keçiriblər

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