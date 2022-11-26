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Азербайджанцы провели кампанию в знак протеста против вынесения на голосование антиазербайджанской резолюции

Азербайджанцы провели кампанию в знак протеста против вынесения на голосование антиазербайджанской резолюции Проживающие в Европе азербайджанцы провели кампанию в социальных сетях в знак протеста против вынесения Национальной ассамблеей Франции на голосование резолюции против Азербайджана.
Диаспора
26 ноября 2022 г. 13:55
Азербайджанцы провели кампанию в знак протеста против вынесения на голосование антиазербайджанской резолюции

Проживающие в Европе азербайджанцы провели кампанию в социальных сетях в знак протеста против вынесения Национальной ассамблеей Франции на голосование резолюции против Азербайджана.

Как сообщает Report, кампания проводится под хэштегом #Stophypocrisy (конец лицемерию!).

Кампания направлена на привлечение внимания мировой общественности к агрессивной политике, проводимой Арменией в отношении Азербайджана в течение 30 лет, включающей акты вандализма, геноциды, военные преступления, массовые захоронения, террор и минирование территорий, нанесение ущерба экологии, уничтожение редких деревьев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlılar Fransa Milli Assambleyasına etiraz məqsədilə sosial şəbəkələrdə kampaniya keçirib

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