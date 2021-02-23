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Азербайджанцы призвали премьер-министра Канады признать Ходжалинский геноцид

Азербайджанцы призвали премьер-министра Канады признать Ходжалинский геноцид Функционирующий в Канаде Азербайджанский культурный центр призвал премьер-министра страны Джастина Трюдо признать учиненный 29 лет назад армянскими вооруженными формирования Ходжалинский геноцид.
Диаспора
23 февраля 2021 г. 16:07
Азербайджанцы призвали премьер-министра Канады признать Ходжалинский геноцид

Функционирующий в Канаде Азербайджанский культурный центр призвал премьер-министра страны Джастина Трюдо признать учиненный 29 лет назад армянскими вооруженными формирования Ходжалинский геноцид.

Как передает Report, от имени возглавляемого Тамеллой Северджан центра Джастину Трюдо адресовано письмо, в котором сообщается о событиях в Ходжалы с ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

Отмечается, что армянские вооруженные формирования атаковали город Ходжалы, учинив страшный геноцид над мирными жителями. В результате массовой резни, учиненной с особой жестокостью и бесчеловечностью, были убиты 613 мирных жителей (включая женщин, детей и стариков), 1 275 были взяты в лен, 150 человек пропали без вести.

В обращении отмечается, что проживающая в Канаде азербайджанская община ежегодно в феврале собирается вместе и с большой скорбью чтит память невинных жертв Ходжалинского геноцида. Наши соотечественники призвали премьер-министра также почтить память жертв Ходжалинского геноцида.

Отметим, что письмо аналогичного содержания было отправлено мэрам канадских городов Ванкувер, Дельта, Бернаби, Ричмонд, Суррей, Лэнгли и Северный Ванкувер.

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Версия на английском языке Azerbaijanis call on Canadian PM to recognize Khojaly genocide
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlılar Kanadanın baş nazirini Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb

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