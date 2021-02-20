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Азербайджанцы призвали парламент Швеции признать Ходжалинский геноцид

Азербайджанцы призвали парламент Швеции признать Ходжалинский геноцид Ряд стран, в том числе 22 штата США, признали Ходжалинский геноцид
Диаспора
20 февраля 2021 г. 11:11
Азербайджанцы призвали парламент Швеции признать Ходжалинский геноцид

Действующая в Швеции Шведско-азербайджанская ассоциация (SAF) призвала парламент страны (Риксдаг) признать Ходжалинский геноцид, учиненный в конце минувшего века армянами.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, в заявлении за подписью председателя SAF Севды Дадашовой, адресованном в шведский Риксдаг, сообщается, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные объединения вместе с военнослужащими 366-го мотострелкового отряда атаковали город Ходжалы и совершили ужасающий геноцид в отношении мирного населения. В результате Ходжалинского геноцида были убиты 63 мирных жителя (включая женщин, детей и стариков), 487 человек были ранены, 1 275 – взяты в плен, 150 – пропали без вести.

Отмечается, что ряд стран, в том числе 22 штата США, признали Ходжалинский геноцид.

Сообщается, что основной целью обращения к шведским парламентариям является подробное информирование местной общественности о Ходжалинском геноциде, совершенном армянами в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и добиться юридической и политической оценки данного кровавого преступления. Заявление также направлено политическим партиям страны.

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Версия на английском языке Azerbaijanis call on Swedish parliament to recognize Khojaly genocide
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlılar İsveç parlamentini Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb

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