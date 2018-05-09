Азербайджанцы приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Москве - ФОТО

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Активисты азербайджанской диаспоры с национальными флагами и портретами воевавших родственников прошли через Красную площадь, сообщает российское бюро Report.

Около 100 активистов Азербайджанской молодежной организации России (АМОР), Фонда "Развития и возрождения азербайджанской культуры" (РВАК) и других азербайджанских организаций России приняли участие в акции "Бессмертный полк", пройдя через всю Тверскую улицу и Красную площадь. Многие несли портреты родственников, воевавших в ВОВ.

Напомним, что накануне вечером московские власти разрешили азербайджанцам и представителям других национальностей пройти в шествии под своими национальными флагами в составе колонн.

Колонны охранялись усиленными нарядами ОМОН. Участие в шествии под флагами непризнанных республик и сепаратистских объединений было запрещено. Несмотря на это, представители армянской диаспоры попытались развернуть флаги и стяги непризнанной "НКР", что возмутило азербайджанских активистов. Благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов провокация была предотвращена.

Всего в акции приняли участие около миллиона человек.