Азербайджанцы Москвы почтили память погибших при пожаре в Кемерово - ФОТО

Москва. 28 марта. REPORT.AZ/ Активисты азербайджанской диаспоры возложили цветы к представительству Кемеровской области в Москве, сообщает российское бюро Report.

Азербайджанцы, проживающие в России, присоединились к общенациональному трауру, объявленному накануне президентом России Владимиром Путиным по погибшим при пожаре жителям Кемерова.

Так, около 50 представителей азербайджанской диаспоры возложили цветы к зданию представительства Кемеровской области при Правительстве России в Москве.

Руководитель фонда "Развитие и возрождение азербайджанской культуры" (РВАК) Шамиль Тагиев отметил, что произошедшее в Кемерово - это трагедия для всех россиян независимо от национальности и религиозной принадлежности.

"Только объединившись мы сможем предотвратить такие трагедии в будущем", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня десятки азербайджанцев несут цветы к мемориалу памяти на Манежной площади Москвы.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, из них - 41 ребенок.