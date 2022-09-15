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Азербайджанцы Молдовы обратились к президенту этой страны в связи с армянской провокацией

Азербайджанцы Молдовы обратились к президенту этой страны в связи с армянской провокацией Проживающая в Молдове азербайджанская община обратилась к официальным лицам этой страны и международным организациям в знак протеста против широкомасштабной провокации Армении на государственной границе с Азербайджаном.
Диаспора
15 сентября 2022 г. 21:59
Азербайджанцы Молдовы обратились к президенту этой страны в связи с армянской провокацией

Проживающая в Молдове азербайджанская община обратилась к официальным лицам этой страны и международным организациям в знак протеста против широкомасштабной провокации Армении на государственной границе с Азербайджаном.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.

В обращении за подписью председателя Конгресса азербайджанцев Молдовы (КАМ) Эльчина Байрамова президенту Молдовы Майе Санду, спикеру парламента Игорю Гросу, представительствам ООН и ОБСЕ в этой стране предоставлена подробная информация о военной провокации, совершенной подразделениями ВС Армении начиная с ночи 12 сентября 2022 года. Было подчеркнуто, что вся ответственность за провокацию, противостояние и потери ложится на военно-политическое руководство Армении.

В документе выражена глубокая обеспокоенность проживающей в Молдове азербайджанской общины сложившейся ситуацией. Также указано, что Армения, игнорируя нормы международного права, пытается помешать нормализации и мирному процессу в регионе Южного Кавказа.

КАМ призвал официальные лица страны и международные организации активизировать усилия и предпринять практические шаги, чтобы раз и навсегда положить конец агрессивной политике, идеям реваншизма в Армении и подтолкнуть официальный Ереван к миру.

Отметим, что заявление азербайджанской общины размещено на молдавском новостном сайте https://www.jurnal.md.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoldovadakı diasporumuz ölkə rəhbəri Maya Sanduya müraciət edib

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