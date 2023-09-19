Азербайджанцы мира распространили заявление в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе

Азербайджанцы мира распространили заявление относительно антитеррористических мероприятий локального характера, начатых азербайджанской армией в Карабахском регионе.

Азербайджанцы мира распространили заявление относительно антитеррористических мероприятий локального характера, начатых азербайджанской армией в Карабахском регионе.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, в заявлении говорится:

"Мы, азербайджанцы, проживающие в зарубежных странах, и азербайджанские диаспорские организации, с чувством скорби заявляем, что 19 сентября еще 6 граждан Азербайджана стали жертвами минного террора Армении.

В целом с момента окончания Второй Карабахской войны - с 10 ноября 2020 года по сегодняшний день жертвами мин, произведенных в Армении в 2020-2023 годах, стали 320 граждан Азербайджана. 67 из них погибли, 314 - получили ранения.

Мы призываем страны мира и международные организации повлиять на Армению, чтобы она полностью вывела свои незаконные вооруженные формирования с территорий Азербайджана, представила Азербайджану минные карты и подписало мирный договор с Азербайджаном, чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе".