Азербайджанцы и украинцы почтили в Киеве память Гейдара Алиева

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Церемония поминания в связи с 14-летней годовщиной кончины Гейдара Алиева состоялась перед памятником Общенациональному лидеру Азербайджана в столице Украины Киеве.

Как сообщает Report, память Гейдара Алиева почтили представители азербайджанской диаспоры, молодежь, проживающие в регионах Украины соотечественники. Выступившие перед участниками мероприятии председатель Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшан Тагиев, председатель Молодежного Объединения Азербайджанцев Украины Ильхама Аллахвердиева, председатель парламента ОКАУ Акиф Гюлмамедов и депутат Верховной Рады Украины Наталия Веселова, рассказали о несравнимых заслугах Общенационального лидера в создании диаспоры.

В церемонии поминания также приняли участие депутаты и общественные деятели Украины. Было отмечено, что дальновидная политика Гейдара Алиева, архитектора современного и независимого Азербайджана, привела к тому, что сегодня наша страна стала еще более могущественней.