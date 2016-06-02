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    Азербайджанцы и турки провели акцию протеста перед Бундестагом в Берлине

    В акции участвовали египтяне, палестинцы и сирийцы

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Берлине прошла акция в знак протеста против законопроекта об "армянском геноциде", который будет обсужден в парламенте Германии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в акции, проведенной в 100 м от здания федерального парламента Германии (Бундестага), около исторических Бранденбургских ворот прозвучали лозунги "Бундестаг, уважай европейское право!", "Лжи о геноциде - нет!".

    В акции в знак протеста против голосования в Бундестаге за документ в связи с событиями в Османской империи в 1915 году участвовали свыше 10 тыс. человек. 

    В митинге помимо турков, являющихся гражданами Германии, принимали участие азербайджанцы, египтяне, палестинцы и сирийцы.

    На площади были подняты флаги Германии, Азербайджана, Турции, Египта и Палестины.  

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