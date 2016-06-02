Азербайджанцы и турки провели акцию протеста перед Бундестагом в Берлине

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Берлине прошла акция в знак протеста против законопроекта об "армянском геноциде", который будет обсужден в парламенте Германии.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в акции, проведенной в 100 м от здания федерального парламента Германии (Бундестага), около исторических Бранденбургских ворот прозвучали лозунги "Бундестаг, уважай европейское право!", "Лжи о геноциде - нет!".

В акции в знак протеста против голосования в Бундестаге за документ в связи с событиями в Османской империи в 1915 году участвовали свыше 10 тыс. человек.

В митинге помимо турков, являющихся гражданами Германии, принимали участие азербайджанцы, египтяне, палестинцы и сирийцы.

На площади были подняты флаги Германии, Азербайджана, Турции, Египта и Палестины.