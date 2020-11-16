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Азербайджанцы Хьюстона собрали средства на помощь пострадавшим в войне

Азербайджанцы Хьюстона собрали средства на помощь пострадавшим в войне На мероприятии были продемонстрированы рисунки школьников, посвященные 17 ноябрю – Дню национального возрождения
Диаспора
16 ноября 2020 г. 13:01
Азербайджанцы Хьюстона собрали средства на помощь пострадавшим в войне
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При организации Альянса "Азербайджан-Америка" и азербайджанской школы в Хьюстоне проведено благотворительное мероприятие для помощи мирным гражданам, пострадавшим в войне.

Как сообщили Report в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, на мероприятии, которое началось с исполнения гимна Азербайджанской Республики, наряду с азербайджанцам Хьюстона приняли участие турки, американцы, туркмены, евреи и боснийцы.

На мероприятии были продемонстрированы рисунки школьников, посвященные 17 ноябрю – Дню национального возрождения, храбрости наших солдат, а также представлены национальные блюда.

Собранные в ходе благотворительного мероприятия 10.197 долларов США будут израсходованы на нужды гражданских лиц в Азербайджане, пострадавших в результате войны.

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Версия на английском языке Houston Azerbaijanis organize a charity event for people affected by war
Версия на азербайджанском языке Hyuston azərbaycanlıları müharibədən zərər çəkmiş şəxslərə dəstək məqsədi ilə tədbir keçirib

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