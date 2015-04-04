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    ​Азербайджанцы Грузии заинтересованы в восстановлении дипотношений с РФ

    Нам нужны отношения с Россией, чтобы иметь доступ на российский рынок

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Акция с требованием восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией состоится в Тбилиси по инициативе Общества Ираклия Второго 23 апреля. Ее участники также намерены потребовать проведения референдума в связи с будущим внешнеполитическим курсом Грузии.

    Как передает Report со ссылкой на "Новости-Грузия", к акции собирается присоединиться азербайджанская диаспора грузинского района Гардабани (регион Квемо Картли в 33 км от Тбилиси).

    "Мы требуем, чтобы были возобновлены дипотношения с Россией. Это важно для всей страны и для всех граждан Грузии", — заявил председатель азербайджанской диаспоры Грузии в Гардабани Фархад Таниргулиев.

    При этом он отметил, что восстановление дипотношений с Россией не подразумевает прекращение связей с Западом.

    "Мы не говорим, что надо обрезать все связи с Европой или Америкой, надо держать нейтралитет в этом плане. Нам нужны отношения с Россией, чтобы элементарно… иметь доступ на российский рынок", — пояснил позицию диаспоры Таниргулиев.

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