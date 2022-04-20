Азербайджанцы Грузии: “Увидеть воочию Шушу – невероятное счастье”

“Проведение съезда азербайджанцев мира в Шуше - двойной праздник для нас. Я с нетерпением ожидаю поездки в Шушу”. Об этом грузинскому бюро Report заявил экс-депутат парламента Грузии Руслан Гаджиев, который примет участие в V съезде азербайджанцев мира

“Проведение съезда азербайджанцев мира в Шуше - двойной праздник для нас. Я с нетерпением ожидаю поездки в Шушу”.



Об этом грузинскому бюро Report заявил экс-депутат парламента Грузии Руслан Гаджиев, который примет участие в V съезде азербайджанцев мира в Шуше.



Делясь своими переживаниями, Р.Гаджиев отметил, что испытывает гордость и волнение: “Мы всегда высоко ценили съезды, проводимые в Баку. Азербайджан освободил свои земли благодаря верной внутренней и внешней политике Президента Ильхама Алиева. И теперь мы - азербайджанцы съезжаемся со всего мира в Шушу, чтобы разделить эту радость. Проведение съезда в Шуше - большая гордость для нас. Пользуясь случаем, хочу поздравить азербайджанский народ и азербайджанцев мира с этим знаменательным событием. Увидев Шушу, можно и умереть. Мы поцелуем родную землю, каждый камешек в Шуше дорог нашему сердцу. Предстоит грандиозное мероприятие, которое ознаменует счастливые мгновения нашей жизни”.



Участница предстоящего съезда - заместитель директора Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси Лейла Алиева поделилась своими переживаниями по поводу поездки в Шушу: “Раньше на проводимых в музее поминальных мероприятиях мы высказывали пожелания об освобождении азербайджанских земель от оккупации, праздновании Дня Победы. Я очень горжусь одержанной нами победой и предстоящей поездкой в Шушу, по праву считающейся столицей азербайджанской культуры. Эти чувства доставляют мне огромную радость".



Л.Алиева отметила, что в ходе поездки в Шушу почтит память героев, павших во имя ее освобождения: "Я возьму горстку шушинской земли в Грузию, подарю близким и друзьям, которые мечтают увидеть Шушу, но пока не имеют на то возможности. Один из моих близких попросил привезти шушинский хлеб”.



По словам нашей соотечественницы, профессора Международного Кавказского университета, доктора экономических наук Айгюль Исаевой, проведение V Съезда азербайджанцев мира в освобожденной Шуше представляет большую историческую и политическую значимость: “Наша армия сотворила историю, освободив оккупированные земли. Я впервые буду участвовать в съезде, для меня большая честь принять участие в этом историческом мероприятии”.