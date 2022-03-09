Азербайджанцы Грузии поддерживают ужесточение борьбы с дискриминацией

Проживающие в Грузии азербайджанцы поддерживают ужесточение в стране борьбы против дискриминации по национальной принадлежности.

Проживающие в Грузии азербайджанцы поддерживают ужесточение в стране борьбы против дискриминации по национальной принадлежности.

Как передает грузинское бюро Report, об этом председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев сказал на брифинге.

По его словам, существует необходимость в усовершенствовании закона, также было бы хорошо привлечь к процессу представителей нацменьшинств.

Председатель Конгресса также отметил, что в Грузии проживает более 700 тыс. представителей этнических меньшинств, однако местные телеканалы практически не выделяют им время.

Отметим, что по инициативе правящей партии "Грузинская мечта" будет ужесточен закон против дискриминации по национальной принадлежности и разжигания межнациональной розни. В представленном в парламент законопроекте предусматривается ужесточение наказания за дискриминацию.