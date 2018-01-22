Азербайджанцы Европы подготовили новую связанную с Германией дорожную карту

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Азербайджанцы Европы провели обсуждения для реализации в Германии новых проектов.

Как сообщили Report в Конгрессе азербайджанцев Европы, в связи с этим в Кельне прошла встреча.

На встрече присутствовали президент конгресса, бизнесмен Сахиль Гасымов, вице-президент структуры Яшар Нифталиев, I вице-президент Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Эльвесяр Мамедов, председатель Общества "Единый Азербайджан" Германии Эльхан Керимов.

Здесь также присутствовал долгие годы занимающийся диаспорской деятельностью в Кельне Уфук Кемал. Во время обсуждений приняли решения об активизации в Кельне деятельности азербайджанских организаций, создании интенсивной и здоровой атмосферы. Эльхан Керимов раскрыл дорожную карту по налаживанию активного общения с местными органами, проведению ряда мероприятий в Кельне и пр. вопросах. План был утвержден.

В конце встречи руководство конгресса встретилось с приехавшей из Азербайджана в Кельн страдающей раком головного мозга 12-летней Мехпарой Халиловой и пожелало ей скорейшего выздоровления.