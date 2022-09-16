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Азербайджанцы Британии провели пикет перед посольством Армении в Лондоне

Азербайджанцы Британии провели пикет перед посольством Армении в Лондоне Азербайджанские диаспорские организации, действующие в Великобритании, провели согласованный пикет перед посольством Армении в Лондоне.
Диаспора
16 сентября 2022 г. 23:25
Азербайджанцы Британии провели пикет перед посольством Армении в Лондоне

Азербайджанские диаспорские организации, действующие в Великобритании, провели согласованный пикет перед посольством Армении в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, участники пикета выразили протест масштабной провокации вооруженных сил Армении на государственной границе с нашей страной, возвысили голос правды об уничтожении нашего культурного наследия, минировании территорий Азербайджана и судьбе пропавших без вести азербайджанцев. Присутствующие обратили внимание политических кругов на факторы, препятствующие миру в регионе.

В ходе акции были озвучены разные лозунги, раздавались призывы к прекращению оккупационной политики и установлению мира в регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBritaniyadakı soydaşlarımız Ermənistanın Londondakı səfirliyi qarşısında piket keçiriblər

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