Азербайджанцы Британии провели пикет перед посольством Армении в Лондоне

Азербайджанские диаспорские организации, действующие в Великобритании, провели согласованный пикет перед посольством Армении в Лондоне.

Азербайджанские диаспорские организации, действующие в Великобритании, провели согласованный пикет перед посольством Армении в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, участники пикета выразили протест масштабной провокации вооруженных сил Армении на государственной границе с нашей страной, возвысили голос правды об уничтожении нашего культурного наследия, минировании территорий Азербайджана и судьбе пропавших без вести азербайджанцев. Присутствующие обратили внимание политических кругов на факторы, препятствующие миру в регионе.

В ходе акции были озвучены разные лозунги, раздавались призывы к прекращению оккупационной политики и установлению мира в регионе.