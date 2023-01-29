Азербайджанcкая община Литвы осудила неприемлемое поведение Ирана в отношении нашей страны

Азербайджанцы Литвы осудили неприемлемое поведение Ирана в отношении нашей страны.

Азербайджанцы Литвы осудили неприемлемое поведение Ирана в отношении нашей страны.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Согласно информации, террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Иране, вызвал возмущение наших соотечественников.

Азербайджанское общество Azəris, действующее в Клайпеде, решительно осудило теракт, в результате которого был убит глава службы безопасности посольства Орхан Аскеров и ранены двое его сотрудников.

В заявлении Azəris отмечено, что "у нашей общины нет сомнений в том, что данный террористический акт был совершен спецслужбами Ирана".

"Наши соотечественники призывают литовскую общественность и международное сообщество выразить протест против данного акта. Была отмечена важность принятия правовых и политических мер для предотвращения провокаций против мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.