Азербайджан представлен на Форуме ассоциаций Франции

Ассоциация диалога Франция-Азербайджан участвует в Форуме ассоциаций Франции.

Ассоциация диалога Франция-Азербайджан участвует в Форуме ассоциаций Франции.

Как сообщает французское бюро Report, основная цель участия в мероприятии, проходящем в 15-м округе Парижа, информирование французов об Азербайджане, продвижение азербайджанской культуры.

На форуме демонстрируются азербайджанские ковры и другие образцы ручной работы, национальные сладости, раздаются журналы, посетителям рассказывают о культуре Азербайджана.

Стенд Ассоциация диалога Франция-Азербайджан посетило много гостей. Среди заинтересовавшихся стендом Азербайджана также был мэр 15-го округа Парижа.

Форум ассоциаций Франции проходит раз в год в сентябре.