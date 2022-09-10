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Азербайджан представлен на Форуме ассоциаций Франции

Азербайджан представлен на Форуме ассоциаций Франции Ассоциация диалога Франция-Азербайджан участвует в Форуме ассоциаций Франции.
Диаспора
10 сентября 2022 г. 16:18
Азербайджан представлен на Форуме ассоциаций Франции

Ассоциация диалога Франция-Азербайджан участвует в Форуме ассоциаций Франции.

Как сообщает французское бюро Report, основная цель участия в мероприятии, проходящем в 15-м округе Парижа, информирование французов об Азербайджане, продвижение азербайджанской культуры.

На форуме демонстрируются азербайджанские ковры и другие образцы ручной работы, национальные сладости, раздаются журналы, посетителям рассказывают о культуре Азербайджана.

Стенд Ассоциация диалога Франция-Азербайджан посетило много гостей. Среди заинтересовавшихся стендом Азербайджана также был мэр 15-го округа Парижа.

Форум ассоциаций Франции проходит раз в год в сентябре.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Fransa Assosiasiyalar Forumunda təmsil olunur

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