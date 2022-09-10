Азербайджан представлен на Форуме ассоциаций Франции

Ассоциация диалога Франция-Азербайджан участвует в Форуме ассоциаций Франции.
Как сообщает французское бюро Report, основная цель участия в мероприятии, проходящем в 15-м округе Парижа, информирование французов об Азербайджане, продвижение азербайджанской культуры.
На форуме демонстрируются азербайджанские ковры и другие образцы ручной работы, национальные сладости, раздаются журналы, посетителям рассказывают о культуре Азербайджана.
Стенд Ассоциация диалога Франция-Азербайджан посетило много гостей. Среди заинтересовавшихся стендом Азербайджана также был мэр 15-го округа Парижа.
Форум ассоциаций Франции проходит раз в год в сентябре.