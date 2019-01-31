В Украине Азербайджан представили как образцовую страну в борьбе с антисемитизмом

Киев. 31 января. REPORT.AZ/ В Украине в Киевской городской государственной администрации прошло мероприятие "Шесть миллионов сердец", посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста.

Как сообщает киевское бюро Report, на мероприятии, прошедшем при организационной поддержке посольства Израиля в Украине, Еврейского форума Украины и Ассамблеи национальностей Украины (АНУ) присутствовали руководители зарубежных дипломатических корпусов, представители международных организаций, депутаты Верховной Рады, известные общественно-политические деятели страны.

Касаясь Холокоста, президент Ассамблеи национальностей Украины (АНУ), председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшан Тагиев заявил, что для предотвращения подобных геноцидов мировое сообщество должно вести жесткую борьбу с такими явлениями.

В ответ на проведенные в последнее время посольством Израиля в Украине исследования относительно повышения антисемитизма в Европе, Р.Тагиев сказал, что как сейчас, так и ранее в Азербайджане на протяжении истории борьба с антисемитизмом велась на высоком уровне.

Участники мероприятия поддержали это. Было отмечено, что за дружеское сосуществование наций и борьбу с антисемитизмом Азербайджан приобрел статус образцовой страны.

Затем Р.Тагиев представил участникам мероприятия наших соотечественников, братьев Умуда и Сабира Шириновых, спасших от смерти украинскую семью. Их героизм был встречен аплодисментами присутствующих на мероприятии около 30 послов.

После братьям Шириновым было передано письмо с благодарностью министра культуры Украины Евгения Нищука, а также почетный диплом и подарки Ассамблеи национальностей Украины и Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), которые вручил Ровшан Тагиев.

Отметим, что Холокост был учинен фашистами против еврейского народа во время II Мировой войны (1939-1945).

В результате геноцида погибли 6 млн евреев.