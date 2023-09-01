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Азербайджан отправил 3 тыс. комплектов школьных принадлежностей в пострадавший от землетрясения регион Турции

Азербайджан отправил 3 тыс. комплектов школьных принадлежностей в пострадавший от землетрясения регион Турции Азербайджанский фонд поддержки диаспоры, действующий при Государственном комитете по делам диаспоры, организовал акцию помощи пострадавшим от землетрясения в регионе Хатай Турции.
Диаспора
1 сентября 2023 г. 10:16
Азербайджан отправил 3 тыс. комплектов школьных принадлежностей в пострадавший от землетрясения регион Турции

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры, действующий при Государственном комитете по делам диаспоры, организовал акцию помощи пострадавшим от землетрясения в турецком регионе Хатай.

Как сообщили Report в Комитете, акция гуманитарной помощи, организованная по случаю начала нового учебного года под девизом "Вместе мы сильны", проведена по просьбе Азербайджанского Дома в Хатае.

В братскую страну было отправлено 3 тыс. комплектов школьных принадлежностей.

На церемонии передачи помощи в школе Арсузского района Хатайского региона глава исполнительной власти Хасан Гёкпинар выразил благодарность нашей стране за помощь и отметил, что азербайджано-турецкая дружба и братство вечны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkiyənin zəlzələdən zərərçəkən bölgəsinə 3000 məktəbli dəsti göndərib

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