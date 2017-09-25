Азербайджан был представлен на кулинарном фестивале в Украине

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ На Закарпатье 24 сентября проходил второй международный фестиваль "Жареный баранчик", в котором принимали участие кулинары-профессионалы и аматоры как местные, так и гости с Азербайджана, Турции, Венгрии, Румынии.

Как сообщает Report, председателю львовского областного отдела ОКАУ Теймуру Мамедову, представителю Ассамблеи национальностей Украины по западной Украине Наталье Мамедовой представили образцы национальной азербайджанской кухни.

Организатором фестиваля стал юморист Игорь Иванкив при финансовой поддержке народного депутата Верховной Рады Украины Василия Петьовки.