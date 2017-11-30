Азай Гулиев: Нас не устраивает уровень сотрудничества между общественными организациями России и Азербайджана

© Report

Москва. 30 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджану и России необходимо выйти на тот уровень сотрудничества, который существует между президентами, правительствами, парламентариями двух стран.

Как передает российское бюро Report, об этом заявил председатель Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджана Азай Гулиев на встрече с представителями Общественной палаты России в Москве.

Он указал на наличие стратегического уровня сотрудничества между двумя странами, однако выделил некоторые проблемные моменты.

"Нас не устраивает современный уровень сотрудничества между общественными организациями России и Азербайджана. Надо выйти на тот уровень сотрудничества, который есть между президентами, правительствами, парламентариями двух стран. С этой точки зрения мы придаем большое значение этой встрече и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - подчеркнул председатель Совета НПО.

Он напомнил, что в России сегодня значительное количество азербайджанцев, которые объединены в различные неправительственные, общественные организации.

"С этими организациями возникают волнующие нас вопросы, которые сегодня находятся на повестке дня. Помимо этого в России обучаются около 15 тысяч азербайджанских студентов. Для нас это важное направление сотрудничества между странами", - добавил А.Гулиев.

В свою очередь посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу также выделил важность взаимодействия общественных структур двух стран.

"В мире много различных сил, которые хотят внести разлад между нашими странами, испортить наши отношения. Поэтому нужно объединять наши усилия. Конечно, бывают и разногласия, но мы за прошедшие 25 лет смогли их преодолеть и найти точки соприкосновения по многим вопросам", - отметил дипломат.

В ходе встречи азербайджанская делегация обменялась с российской стороной мнениями о направлении и формах сотрудничества между организациями. Было отмечено, что в 2013 году был подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере общественных и неправительственных организаций, указывалось на необходимость его обновления.

По итогам встречи было заключено соглашение о создании четырех рабочих групп: по сотрудничеству молодежи и студентов, по образованию и культуре, по работе общественных организаций и группа по организации совместных мероприятий и обмену опытом.

Рабочие группы продолжат работу по подготовке к подписанию совместного Меморандума.

Руководство Общественной палаты России было приглашено посетить Азербайджан.