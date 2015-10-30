 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азад Рагимов отправляется с визитом в Москву

    Целью визита является участие на 6-м форуме Азербайджанской молодежной организации России (AMOR)

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ После 20-й Ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC), прошедшем в столице Соединенных Штатов Вашингтоне, министр спорта и молодежи Азад Рагимов отправляется с официальным визитом в столицу Российской Федерации Москву. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства. 

    Целью визита является участие на 6-м форуме Азербайджанской молодежной организации России (AMOR) 31 октября и на второй отчетно-избирательной конференции.

    На форуме будет обсуждаться роль туризма и истории в патриотическом и моральном воспитании молодежи, развитие карьеры молодежи, общественно-политическая жизнь Азербайджана и другие темы. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi