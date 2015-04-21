Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Скончался атаман Землячества казаков Азербайджана Виктор Мерешкин, сообщает Report cо ссылкой на сообщение Российский информационно-культурный центр в Баку.

Виктор Васильевич Мерешкин родился в 1950 году. В 1978 году окончил энергетический факультет Азербайджанского института нефти и химии. В начале 1990-х годов принял активное участие в создании Землячества казаков Азербайджана и более 20 лет возглавлял эту организацию.

"В Азербайджане его знали и будут помнить как жизнерадостного человека, умевшего сплотить вокруг себя единомышленников . Под его руководством казаки Азербайджана активно участвовали в общественной жизни, помогали благоустраивать памятные и исторические сооружения, места захоронений.

Атаман В.В. Мерешкин активно помогал российским соотечественника м в решении самых насущных вопросов: поддержать здоровье, найти работу, получить образование. Много времени он уделял молодежи", - отмечается в сообщении.

За свою работу и участие в общественной жизни Виктор Васильевич был награжден орденом Петра Великого, орденом Русской Православной церкви Преподобного Сергия Радонежского II степени и многими другими наградами.