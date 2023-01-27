Ассоциация друзей Азербайджана во Франции осудила нападение на посольство в Иране

Действующая во Франции Ассоциация друзей Азербайджана осудила нападение на посольство нашей страны в Иране.

Действующая во Франции Ассоциация друзей Азербайджана осудила нападение на посольство нашей страны в Иране.

Об этом Report сообщили в ассоциации.

В заявлении, распространенном от имени президента Ассоциации Жерома Ламбера, отмечается, что новость об утреннем нападении на посольство Азербайджана в Тегеране была встречена с ужасом и большим огорчением.

"Вооруженный человек хладнокровно выстрелил в голову охранника. В результате, нападения один человек погиб, двое получили ранения. Мы должны помнить о героизме и отваге одного из сотрудников, сумевшего остановить нападавшего и положить конец бойне.

Все члены Ассоциации друзей Азербайджана выражают глубочайшие соболезнования семье погибшего сотрудника посольства и всему азербайджанскому народу", - говорится в заявлении.