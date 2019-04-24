Глава комитета: Армянское лобби прибегает к диверсиям против суверенитета Азербайджана

"Армянское лобби прибегает к различным диверсиям против азербайджанцев в мире и суверенитета нашего государства".
Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов сказал во время презентации программы "Добровольцы азербайджанской диаспоры".
Он сказал, что в более 60 странах мира функционирует диаспора Азербайджана: "Я за последний год посетил 14 стран мира и наблюдал там, насколько азербайджанцы привязаны к родине. Несмотря на это, армянское лобби прибегает к различным попыткам против независимости и суверенитета Азербайджана. Суть сегодняшней встречи с молодежью в демонстрации того, как мы ценим молодежь".
Səid QəribАвтор новости