Глава комитета: Армянское лобби прибегает к диверсиям против суверенитета Азербайджана

© Report/ Firi Salim https://report.az/storage/news/b4daef82fef7a33037f4d0bed1c9cff3/a6dd2123-16a7-4883-9dba-08b7f9a30d4d_292.jpg

"Армянское лобби прибегает к различным диверсиям против азербайджанцев в мире и суверенитета нашего государства".

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов сказал во время презентации программы "Добровольцы азербайджанской диаспоры".

Он сказал, что в более 60 странах мира функционирует диаспора Азербайджана: "Я за последний год посетил 14 стран мира и наблюдал там, насколько азербайджанцы привязаны к родине. Несмотря на это, армянское лобби прибегает к различным попыткам против независимости и суверенитета Азербайджана. Суть сегодняшней встречи с молодежью в демонстрации того, как мы ценим молодежь".