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Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы

Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы “Сегодня в Нью-Йорке во время автопробега азербайджанской общины по случаю нашей исторической победы армяне попытались совершить провокацию".
Диаспора
8 ноября 2021 г. 17:48
Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы

“Сегодня в Нью-Йорке во время автопробега азербайджанской общины по случаю нашей исторической победы армяне попытались совершить провокацию".

Об этом заявил Report находящийся с визитом в США председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Он заявил, что попытка провокации со стороны армян провалилась, полиция приняла все меры безопасности.

По словам Ф.Мурадова, во время автопробега в Нью-Йорке армяне готовили планы для совершения различных провокаций, однако сила и решимость азербайджанской общины помешали осуществиться их планам.

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Версия на азербайджанском языке Nyu-Yorkda Zəfər avtoyürüşü zamanı ermənilər təxribat törətməyə cəhd edib

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