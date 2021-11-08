Армяне попытались устроить провокацию в Нью-Йорке во время автопробега по случаю Дня Победы

“Сегодня в Нью-Йорке во время автопробега азербайджанской общины по случаю нашей исторической победы армяне попытались совершить провокацию".

“Сегодня в Нью-Йорке во время автопробега азербайджанской общины по случаю нашей исторической победы армяне попытались совершить провокацию".

Об этом заявил Report находящийся с визитом в США председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Он заявил, что попытка провокации со стороны армян провалилась, полиция приняла все меры безопасности.

По словам Ф.Мурадова, во время автопробега в Нью-Йорке армяне готовили планы для совершения различных провокаций, однако сила и решимость азербайджанской общины помешали осуществиться их планам.