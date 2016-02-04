​Араз Мурсалиев назначен помощником главы комитета по делам национальностей Госдумы России

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Депутат Государственной думы Федерального собрания России, председатель комитета по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев назначил своим помощником по работе в парламенте на общественных началах исполнительного директора Всероссийского азербайджанского конгресса по Московской области Араза Мурсалиева, сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж.

Г.Сафаралиев отметил большой опыт работы А.Мурсалиева с национальными объединениями и поручил продолжить активное взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями и этнокультурными объединениями по вопросам гармонизации межнациональных отношений.

Отметим, что А.Мурсалиев также занимает должность президента благотворительного фонда "Дружба народов" и входит в состав экспертного совета комитета по делам национальностей.