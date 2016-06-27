Американский политик Майкл Моргулис встретился в Киеве с руководителем Ассамблеи Национальностей Украины

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Американский политик и ученый Майкл Моргулис встретился в Киеве с руководителем Ассамблеи Национальностей Украины и председателем Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшаном Тагиевым.

Как сообщили Report в ОКАУ, на встрече американский политик поинтересовался этническими отношениями в Украине, ролью малочисленных народов в общественно-политической жизни и ролью этносов в нынешнем положении страны.

Р.Тагиев ознакомил М.Моргулиса с предложениями руководству и законодательному органу страны, подготовленными Ассамблеей Национальностей, руководителем которой он является. Отметив, что предложения включают вопросы представительства этнических народов в политических и законодательных кругах Украины, руководитель Ассамблеи пригласил американских партнеров к совместной деятельности. M.Моргулис высоко оценил это и подчеркнул, что предложенные проекты представляют большой интерес для них. Он заявил о необходимости совместного обсуждения этого вопроса с руководством Украины.