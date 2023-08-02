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Американские журналисты посетили Физули и зангиланское село Агалы

Американские журналисты посетили Физули и зангиланское село Агалы Группа американских журналистов и медиа-экспертов посетила Физулинский район в рамках поездки на освобожденные территории Азербайджана.
Диаспора
2 августа 2023 г. 11:05
Американские журналисты посетили Физули и зангиланское село Агалы

Группа американских журналистов и медиа-экспертов посетила Физулинский район в рамках поездки на освобожденные территории Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что по пути в Физули гости увидели разрушенные и уничтоженные села и поселки, являющиеся проявлением армянского варварства.

Затем гости посетили мечеть в селе Мердинли. Было обращено внимание на то, что в годы оккупации многие мечети, расположенные в Карабахе, были разрушены армянскими вандалами, молитвенные дома мусульман использовались армянами для содержания скота и свиней.

Гости также ознакомились с Физулинским международным аэропортом и новым жилым комплексом, построенным в городе Физули.

Затем гости ознакомились с умным селом Агалы Зангиланского района. Было подчеркнуто, что в селе Агалы применяются современные градостроительные стандарты, используются самые современные технологии, создана вся инфраструктура для переселенцев.

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Версия на английском языке ФотоAmerican journalists visit Azerbaijan's Fuzuli district and Aghali village of Zangilan district
Версия на азербайджанском языке ФотоAmerikalı jurnalistlər Füzuli və Zəngilanın Ağalı kəndini ziyarət ediblər

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