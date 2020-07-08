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Александр Шаровский: Счастье для евреев, что нашли дом в Азербайджане

Александр Шаровский: Счастье для евреев, что нашли дом в Азербайджане Александр Шаровский: Счастье для евреев, что нашли дом в Азербайджане
Диаспора
8 июля 2020 г. 18:00
Александр Шаровский: Счастье для евреев, что нашли дом в Азербайджане

"Для евреев счастье, что несмотря на самые сложные испытания, нашли дом в Азербайджане, родили детей, построили карьеру, счастливо живут и будут жить здесь".

Как передает Report, об этом главный режиссер Азербайджанского государственного русского драматического театра, актер, член Совета попечителей Бакинского международного центра мультикультурализма, председатель бакинской религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский сказал в видеоконференции в рамках проекта "Мы и разные, но вместе сильнее".

Видеоконференция была проведена при организации Госкомитета по работе с диаспорой и Госкомитета по работе с религиозными структурами.

Модерировала мероприятие представительница общины горских евреев Нью-Йорка и руководитель детского центра "Мой путь" Алена Бадалова. В мероприятии приняли участие глава бакинской религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский, главный раввин общины Снеор Сегал, представители госкомитетов по работе с диаспорой и по работе с религиозными структурами.

А.Шаровский начал речь воспоминанием об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве. 

Снеор Сегал отметил, что после прихода к власти Гейдара Алиева жизнь евреев в Азербайджане процветала и улучшалась.

А.Бадалова отметила, что в Азербайджане никогда не было антисемитизма, ксенофобии, на на протяжении всей истории народ владел ценностями мультикульурализма и др.

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Версия на азербайджанском языке Aleksandr Şarosvki: “Azərbaycanda özlərinə ev tapmaları yəhudilərin xoşbəxtliyidir"

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