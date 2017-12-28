Александр Дугин: Азербайджанцы России должны стать силой, которая будет развивать отношения между Баку и Москвой

Москва. 28 декабря. REPORT.AZ/ Интеллектуальные элиты Азербайджана и России должны активнее содействовать сближению Москвы и Баку.

Об этом заявил российскому бюро Report глава Международного Евразийского движения, российский общественно-политический деятель Александр Дугин.

"Азербайджанцы России должны стать той самой силой, которая будет развивать российско-азербайджанские отношения", - заявил А.Дугин, отметив, что прилагаемые усилия азербайджанской диаспоры в этом направлении пока недостаточны.

Негативным моментом в развитии отношений эксперт назвал закрытие Всероссийского азербайджанского конгресса.

"Нельзя, конечно, здесь говорить о целенаправленном шаге России, но можно было бы при желании оформить этот вопрос иначе. То, как это было сделано, меня лично покоробило. Считаю это досадным недоразумением, которое не должно бросать тень на российско-азербайджанские отношения", - добавил он.

По его словам, интеллектуальные элиты должны активнее работать на сближение России и Азербайджана, догоняя лидеров обеих стран в этом направлении.