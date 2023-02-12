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Активисты нашей диаспоры, проживающие в мусульманских странах, присоединились к кампании помощи Турции

Активисты нашей диаспоры, проживающие в мусульманских странах, присоединились к кампании помощи Турции Активисты азербайджанской диаспоры, проживающие в мусульманских странах, активно участвуют в кампании помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции.
Диаспора
12 февраля 2023 г. 15:09
Активисты нашей диаспоры, проживающие в мусульманских странах, присоединились к кампании помощи Турции

Активисты азербайджанской диаспоры, проживающие в мусульманских странах, активно участвуют в кампании помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, проживающие в Пакистане Шахла Исаева и ее муж и по их инициативе члены пакистанского отделения TUMSIAD (Объединения турецких производителей) перечислили на счет посольства Турции в этой стране 93 тыс. 500 манатов (55 304 доллара США).

При организационной поддержке Нураны Гусейновой и Гасанаги Гурбана, проживающих в Объединенных Арабских Эмиратах, азербайджанская община этой страны передала дипломатическим представительствам Турции 925 манатов наличными и продукты питания, одежду, постельные принадлежности и гигиенические средства на сумму 1527 манатов (626 долларов США).

Наши соотечественники Хамид Гаджиев, Руслан Гаралов и Эльмаддин Бабаев, проживающие в Султанате Оман, перечислили средства на счет AFAD для помощи пострадавшим от землетрясения.

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