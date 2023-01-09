Активисты диаспоры провели в Вене акцию протеста против армянского экотеррора

В ходе акции протеста, организованной Азербайджанским академическим союзом и Австрийско-азербайджанской ассоциацией культуры и предпринимателей (AZER-DER) в Вене, активисты диаспоры выразили протест против незаконной эксплуатации месторождений полезных ис

В ходе акции протеста, организованной Азербайджанским академическим союзом и Австрийско-азербайджанской ассоциацией культуры и предпринимателей (AZER-DER) в Вене, активисты диаспоры выразили протест против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Участники акции скандировали лозунги "Протестуем против расхищения природных ресурсов Азербайджана!", "Конец экоциду со стороны Армении!", "Остановите экологический террор на территории Азербайджана!" и выразили солидарность с азербайджанскими экоактивистами, представителями гражданского общества и волонтерами, проводящими акцию протеста на дороге Лачын-Ханкенди.

Они отметили, что наши проживающие за рубежом соотечественники не будут закрывать глаза на разграбление Арменией и армянскими сепаратистами подземных и наземных ресурсов на территории Азербайджана. По их словам, совершаемый в Карабахском экономическом районе экотеррор должен превратиться в общечеловеческую проблему.

Местные жители были проинформированы о том, что в ходе почти 30-летней оккупации армяне разграбили природные ресурсы, уничтожили около 60 тыс. гектаров лесных массивов.

Было отмечено, что мировое сообщество должно поддержать справедливый голос Азербайджана, прилагающего серьезные усилия для ликвидации последствий войны и осуществляющего широкомасштабную созидательную работу, призвать к принятию практических шагов по прекращению экологического террора.