​Активисты азербайджанской диаспоры России отметили День молодежи

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Всероссийский азербайджанский конгресс и Фонд РВАК отметили День азербайджанской молодежи.

Как сообщает Report, более 100 человек – активисты АМОР, ВАК, Фонда РВАК, посетили каток СК "Олимпийский", покатались на коньках, а далее выступили с музыкальными номерами, традиционными азербайджанскими танцами.

С поздравительной речью к молодым ребятам обратился заместитель исполнительного директора ВАК по работе с молодежью Джавид Ибрагимов, он поздравил ребят и пожелал им быть едиными:

"Единство азербайджанской диаспоры необходимо для успешного достижения наших общих целей, а также укрепления межнационального согласия в Российской Федерации. Большая роль в этом отводится нашей молодежи, которая во главе с лидером Лейлой Алиевой проводит большую работу по консолидации и сплачиванию азербайджанской молодежи России. Я с уверенностью могу сказать, что азербайджанская молодежь России богата талантливыми представителями, мы будем стараться выявлять и поддерживать таких ребят".

Директор Фонда РВАК, исполнительный директор ВАК по г. Москва Шамиль Тагиев отметил, что в праздновании приняли участие представители и активисты всех молодежных объединений азербайджанцев Москвы. По его словам, это очень редкий случай, и нужно чаще устраивать подобные встречи.

"Наша молодежь очень активна, тем более, сейчас вам предоставляется возможность проявить себя, создана площадка для реализации ваших идей", - сказал Ш.Тагиев.

К поздравлениям присоединились и активисты азклубов столичных вузов.