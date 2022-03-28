Активист азербайджанской диаспоры эвакуировал около тысячи человек из Украины

Активист азербайджанской диаспоры в Черновицкой области Украины, которая граничит с Румынией и Молдовой, начал крупнейшую в стране кампанию по эвакуации людей в период войны, начавшейся 24 февраля.

Активист азербайджанской диаспоры в Черновицкой области Украины, которая граничит с Румынией и Молдовой, начал крупнейшую в стране кампанию по эвакуации людей в период войны, начавшейся 24 февраля.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, около 1000 человек - украинцы, азербайджанцы, туркмены, таджики и представители других проживающих в Украине нацменьшинств были эвакуированы в рамках гуманитарной кампании, организованной руководителем Объединенного конгресса азербайджанцев Украины по Черновицкой области Намиком Гулиевым.

Эвакуированные в основном прибыли с восточных и северных городов Украины. Среди беженцев были и те, кто получил ранения в результате артиллерийских и авиационных ударов.

Кроме того, конгресс азербайджанцев проводит акции гуманитарной помощи в Украине.