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Активист азербайджанской диаспоры эвакуировал около тысячи человек из Украины

Активист азербайджанской диаспоры эвакуировал около тысячи человек из Украины Активист азербайджанской диаспоры в Черновицкой области Украины, которая граничит с Румынией и Молдовой, начал крупнейшую в стране кампанию по эвакуации людей в период войны, начавшейся 24 февраля.
Диаспора
28 марта 2022 г. 18:02
Активист азербайджанской диаспоры эвакуировал около тысячи человек из Украины

Активист азербайджанской диаспоры в Черновицкой области Украины, которая граничит с Румынией и Молдовой, начал крупнейшую в стране кампанию по эвакуации людей в период войны, начавшейся 24 февраля.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, около 1000 человек - украинцы, азербайджанцы, туркмены, таджики и представители других проживающих в Украине нацменьшинств были эвакуированы в рамках гуманитарной кампании, организованной руководителем Объединенного конгресса азербайджанцев Украины по Черновицкой области Намиком Гулиевым.

Эвакуированные в основном прибыли с восточных и северных городов Украины. Среди беженцев были и те, кто получил ранения в результате артиллерийских и авиационных ударов.

Кроме того, конгресс азербайджанцев проводит акции гуманитарной помощи в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada azərbaycanlı diaspor fəalı minədək insanı təxliyə edib

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