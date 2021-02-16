Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам

"Все, что происходит в Азербайджане, меня глубоко волнует"

На сайте "Новая диаспора Азербайджана" про Айдына Джалилова рассказано скупо, но существенно. Живущий в США с 2017 года наш молодой соотечественник за созданную им новую методологию в том же году отмечен компанией BOEING наградой за "Ценное изобретение" и в следующем году еще одной – уже за "Особое изобретение". Интересно было узнать, каким был путь молодого человека к признанию во всемирно известной компании и о том, чем он занимается сегодня. В телефонной беседе Айдын Джалилов рассказал Report о том, как нашел призвание, и каковы его дальнейшие планы.

- Айдын, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Где учились, чем интересовались? Каким был ваш путь в компанию BOEING?

- Вначале Бакинская школа N7, потом перевелся в лицей им. Ататюрка. Закончил факультет прикладной математики БГУ. Поступил в магистратуру по той же специальности, выбрав направление математико-экономические методы оптимального управления. Но учеба в магистратуре тогда не освобождала от военной службы, и я был призван в армию. Служил в Нахчыване. Демобилизовавшись, продолжил учебу в магистратуре Государственной нефтяной академии. Работал в компании R.I.S.K.

-Почему вы выбрали именно ее?

- R.I.S.K занималась созданием автоматизированных систем в области GIS (ГИС –геоинформационные системы) и аэронавигации, вопросами аэронавигационной геодезии, планирования воздушного пространства, создания летных процедур по приборам, составления аэронавигационных карт, управления аэронавигационной информацией. Словом, всеми теми направлениями, которые меня интересовали. Все продукты этой компании, соответствуют стандартам ИКАО и используются во многих странах мира. Лет семь-восемь я проработал в команде программистов R.I.S.K, набрался опыта. Наша задача состояла в том, чтобы научить клиентов правильно применять на практике наши программы. Благодаря компании, в которой работал, побывал в 30 странах мира, практически на всех континентах. Многому научился. Однако, общаясь с клиентами, понимал, что обучая их правилам применения наших программ в авиации, надо и самому иметь представление о ней. Поэтому я принял решение продолжить образование в учебном заведении такого направления.

- И что же вы выбрали на этот раз?

- Степень магистра в области организации воздушного движения - ENAC – я получил уже в Тулузе во Франции. Там была весьма интенсивная система обучения. И стажировки по шесть месяцев. Так я оказался в Монреале. Обобщив все изученное в ходе теоретических и практических стажировок, я написал работу, в которой представил новый метод. Суть его заключалась в обеспечении устранения конфликтов прибывающих самолетов и генерировании эффективных и безопасных альтернативных маршрутов. Таким образом, был создан эталонный сценарий по улучшению структуры и маршрутов воздушного пространства. Но так случилось, что одновременно с получением сертификата во Франции, я выиграл green card, что, как все знают, являются пропуском в Штаты.

-Так вы оказались в Америке?

-Нет, я вернулся в Баку в R.I.S.K, и, работая там, интересовался американскими компаниями, которые могли бы взять меня на работу. Посылал свои CV, ждал приглашения. Его я получил от компании Jeppesen (дочерняя компания концерна BOEING), которая находилась в Атланте штат Джорджия. (“Jeppesen” давно является признанным мировым лидером в обеспечении аэронавигационной информацией (АНИ) всех потребителей, которые в ней нуждаются, и в первую очередь - летных экипажей воздушных судов). Она занималась всем тем, что входило в круг моих интересов, если не сказать больше. Работая над проблемой обеспечения безопасности полетов, общаясь с авиационными специалистами, узнавал об их проблемах. Одной из них был вопрос работы авиадиспетчеров, которая, как известно, отличается большой психологической напряженностью, что влияет на вопросы безопасности полетов. Необходимо было автоматизировать процесс управления воздушным движением. И в его решении у меня были определенные задумки. В компании BOEING очень большое значение придают инновативному мышлению, нестандартным подходам в работе. Изучив присланную мной концепцию, которая была развита на основе моего предыдущего опыта, мне отметили премией Boeing Merit Award за ценное изобретение, а через год награду Special Inventor Award ( "Специальная награда изобретателя"). В период работы в Boeing мне удалось не только усовершенствовать свои навыки в сфере аэронавигации и решении комплексных проблем воздушного движения, но и участвовать в разработке программных обеспечений вместе с передовыми специалистами Америки.

Проработав в этой компании некоторое время, я решил создать свою компанию, что здесь, можно сказать, не очень трудное дело. У меня есть проект с Катаром, специалисты которого работают над совершенствованием своего авиапространства. Помощь в заключение контракта с Катаром мне оказала моя компания R.I.S.K., продукцией которой пользуются и эти страны. Сегодня в новой геополитической обстановке они ищут новые методы оптимизации, и я в этом направлении работаю. Но одновременно я начал работать с государственной компанией - Национальным исследовательским центром в штате Вирджиния.

-Не обременительно все время учиться новому? Остается ли у вас время на что-то другое, хобби, личную жизнь?

-Сфера, в которой я занят, испытывает огромную потребность в высокопрофессиональных специалистах. А то, что информационные технологии находят все большее применение в различных областях экономики не секрет. И лично мне это очень интересно. Такой подход дает возможность чувствовать себя , как говорят в Америке, self made man – человеком самостоятельным, самому сделавшему себя. Но все сказанное вовсе не означает, что у меня нет других интересов. Поездки по миру дали мне возможность заняться фотографией, потому что хотелось сохранить в памяти увиденное, поразившее, вызывающее восхищение. Я активно занимался разными видами спорта, особенно боксом. Что касается личной жизни, могу только сказать, что я помолвлен.

- И последний вопрос. Насколько крепкой остается ваша связь с Азербайджаном?

- Но она и не прерывалась. Там родители, друзья, коллеги. Все, что там происходит, меня глубоко волнует. Был просто счастлив, когда узнал об освобождении Шуши. За выступлениями президента Ильхама Алиева в ходе Отечественной войны следил онлайн. Поскольку я не так давно в Штатах, то со многими здешними соотечественниками я еще не очень знаком, тем более, что в Атланте их немного. Но по интернету следил за публикациями армян, и старался участвовать в информационной войне, представляя материалы, опровергающие их лживые утверждения. Счастлив, что освобождены наши земли.

Элеонора Абаскулиева